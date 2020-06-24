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تسجِّل 1420 إصابة جديدة بـ"كورونا" و85 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 1420 إصابة جديدة بـ"كورونا" و85 حالة وفاة تسجِّل 1420 إصابة جديدة بـ"كورونا" و85 حالة وفاة
"مجاهد": إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 59561 بينهم 15935 متعافيًا

مصر تسجِّل 1420 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و85 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافياً.


وبين "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي سُجل في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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