أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | هل الآدوات المستخدمة في جراحات السمنة لها تآثير على المريض -
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض -
في نهاية الموسم .. اعرف الهدف من برنامج الحكيم في بيتك -
رئيس تحرير برنامج الحكيم في بيتك يبرز آساليب واليات البرنامج -
الحكيم في بيتك | آلام الصدر.. لو حسيت بالأعراض دي لازم تتوجه لأقرب دكتور -
الحكيم في بيتك | آسباب ارتفاع ضغط الدم.. اعرف من كبسولة الحكيم -
الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض -
أوضة اللبس ... قريباّ مع ميدو علي شاشة النهار -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحت شعار "نعود بحذر".. "بلدية تيماء" تكثف جولاتها للتصدي لجائحة كورونا

Print
"البلوي" شدَّد على جميع الأقسام المختصة بمضاعفة الجهد وتكثيف حملات التعقيم

تحت شعار

كثفت بلدية محافظة تيماء الحملات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا بتعقيم وتطهير ألعاب الأطفال، والجولات الرقابية على محال الصالونات الرجالية والنسائية.

وفي التفاصيل، قال رئيس بلدية محافظة تيماء، المهندس سلامة بن هليل البلوي، إنه بناء على توجيهات المقام السامي الكريم بعودة الحياة إلى طبيعتها، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار ، شرعت البلدية بجميع أقسامها المعنية برفع الصبات الخراسانية من جميع التقاطعات والطرق بالمحافظة، وكذلك قامت بتهذيب وتهيئة الحدائق العامة، وتعقيم وتطهير جميع ألعاب الأطفال بالمرافق.

وأضاف المهندس "البلوي" بأن الفرق الميدانية الخاصة بالرقابة الصحية قامت بالتشديد على جميع صالونات الحلاقة بالمحافظة وأخذ التدابير اللازمة والاشتراطات الصحية من ارتداء واقي الوجه والرأس، ولبس الكمامة، وواقي الجسد واليدين، وأهمية تباعد مرتادي الصالون بالمسافة اللازمة، وعدم استقبال أكثر من المساحة المطلوبة للمحل.

وقام القسم النسوي بالبلدية بجولات مماثلة على صالونات التجميل النسائية، وأخذ التعهدات اللازمة بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.

وأشاد المهندس البلوي بوعي المواطنين والمقيمين بالمحافظة بالتزامهم بلبس الكمامات، والتباعد الجسدي في الأماكن العامة؛ فهو سلاحنا -بعد الله سبحانه وتعالى- لمواجهة الوباء. وشدَّد على جميع الأقسام ذات العلاقة بمضاعفة الجهد، وتكثيف حملات الرش والتعقيم وجولات الرقابة الصحية لضمان التزام الجميع بالبروتوكولات الصحية، ورفع شعارَي كلنا مسؤول، ونعود بحذر.

تحت شعار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض

الحكيم في بيتك .. متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن آعراض المرض

الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض

الحكيم في بيتك | طبيب متعافي من فيروس كورونا يتحدث عن تجربته مع المرض

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

شبكة عيون الإخبارية