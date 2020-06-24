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"أصبحت خطراً حقيقياً".. أطباء بريطانيون يحذرون من موجة ثانية من "كورونا"

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"أصبحت خطراً حقيقياً".. أطباء بريطانيون يحذرون من موجة ثانية من "كورونا" "أصبحت خطراً حقيقياً".. أطباء بريطانيون يحذرون من موجة ثانية من "كورونا"
طالبوا بالتركيز على نقاط الضعف المطلوب العمل عليها بشكل عاجل

حذر أطباء بارزون الأحزاب السياسية البريطانية من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مؤكدين أن حدوث موجة ثانية أصبح خطراً حقيقياً، بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم (الأربعاء).

وأوضح الأطباء أن من الصعب التنبؤ بشكل مستقبل الجائحة في بريطانيا، لكن الدلائل المتاحة تشير إلى أن التفشي المحلي مرجح والموجة الثانية خطر حقيقي.

وأضافوا أن العديد من عناصر البنية الأساسية المطلوبة لاحتواء الفيروس بدأت تترسخ، لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة.

وطالب الأطباء بالتركيز على نقاط الضعف المطلوب العمل عليها بشكل عاجل، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح والحفاظ على الاقتصاد بأكمل وأسرع طريقة ممكنة.

ودعوا إلى مراجعة ما يمكن عمله لتجنب موجة تفش جديدة لمرض كوفيد-19.

وكان من بين الموقعين على خطاب مفتوح نشر في دورية "بريتيش ميديكال جورنال" رئيس الكلية الملكية للجراحين ديريك ألدرسون ورئيس الكلية الملكية للأطباء آندرو جودارد ورئيسة الكلية الملكية لطب الطوارئ كاثرين هندرسون.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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