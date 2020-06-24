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"الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد

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"الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد "الصحة العالمية": أحدث مليون إصابة بـ"كورونا" سُجل في أسبوع واحد
"جيبريسوس" دعا إلى توفير لقاح على نطاق غير مسبوق

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الأربعاء)، من أن المستجد ينتشر بدرجة أكبر، وأن أحدث مليون حالة إصابة بـ"كوفيد-19" سُجلت في أسبوع واحد.

وبيّن "جيبريسوس" في مؤتمر افتراضي عن تطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، أنه يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملاً، داعياً إلى توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن جميع الدول الأفريقية طورت معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

من جهته طالب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكنجاسونج، الدول بتأمين إمدادات كافية من اللقاح؛ حتى لا تتعرض أفريقيا للإهمال.

واقترح "نكنجاسونج" أن تكون الخطوة الرئيسية هي مشاركة أفريقيا مع تحالف جافي العالمي لإنتاج اللقاحات، الذي جمع مليارَيْ دولار من مانحين دوليين من أجل شراء اللقاح المستقبلي للدول الفقيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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