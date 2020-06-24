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شاهد.. "البيئة" تصادر مئات الحزم من الحطب بقنا

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فيما لاذ المخالفون بالفرار ومناشير متطورة استخدمت في الاعتداء

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قامت وحدة مراقبة الغابات بزراعة قنا والبحر بمباشرة حالة الاحتطاب الجائر بـ"خيم كمب 61" .

وصادرت الوحدة مئات الحزم من الحطب المعد للتوزيع والبيع فضلا عن ضبط المناشير والأدوات المستخدمة في الاعتداء الذي اتخذ من جوار إحدى مدارس البنات مقرا له في الوقت الذي لاذت فيه العمالة المخالفة بالفرار وجرى نقل الحطب وتسليمه لزراعة قنا، فيما استنكر المواطنون عدم اشراك الجهات الأمنية في المداهمة لضمان ضبط المخالفين.

وكانت "سبق" قد نشرت مطالبات عدد من المواطنين لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في الموقع التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار مستغلين بعد الموقع عن الأنظار، ومن ثم القيام بقطع أشجار السمر الخضراء وإخفائها إلى أن تجف ليتم عرضها بعد ذلك للبيع، في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف أضراراً بيئية كبيرة يعود ضررها على الإنسان.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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