الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تنظم ورشة "أبدع بطريقتي"

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات

نفذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، ورشة "أبدع بطريقتي"، للمدربة غادة العبيدي، ضمن مجموعة مبادرات المسؤولية المجتمعية للجمعية، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات.

وقالت المدير التنفيذي للجمعية، فردوس جبريل فلاته: إن الورشة تنفذ ضمن مبادرة "تعلمت عن بعد"، في إطار حرص الجمعية على القيام بدورها في نشر ثقافة الإبداع بأساليب متقدمة باستهداف مشاركة جميع الأبناء وإرشادهم لتوجيه مهاراتهم نحو الإبداع.

وأكدت أهمية دور الأسرة في حياة أبنائهم وضرورة النظر لهم بشمولية وفقًا لخصائصهم، وشكرت التفاعل الإيجابي من جميع المشاركين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الدكتور عثمان عبد العزيز عبد الله آل عثمان: يحظى المبدعون برعاية واهتمام كبيرين من حكومتنا الرشيدة -رعاها الله تعالى- ليخرج لنا جيلاً صالحًا للمشاركة الفعالة في خدمة دينه ووطنه الغالي في إطار منهجي واقعي وبأحدث الطرق، وليكون قدوة حسنة لجميع بلاد العالم.

وأوضح أن التقدُّم العلمي والتقني الذي تشهده بلادنا في كل لحظة منحَ الطلاب والطالبات أهميةً عظمى، لكسب مهارات داعمة لتطوير العمل وسرعة التواصل مع الآخرين في كل مكان وزمان.

وتابع: "لذا يجب علينا بذل كلِّ ما نستطيع من جهدٍ في سبيل تميز طلابنا وتحسين مستوى وسائل التعلم والتعليم، وقياس مدى الاستفادة من التطور ومواكبة الغايات الاستراتيجية التي تساعد الطلاب والطالبات في مجالات مختلفة ومتعددة لحياة أفضل".

وقدم الدكتور "آل عثمان" جزيل الشكر لكل من يدعم الجمعية، حتى تكون دائمًا سبَّاقةً لكل ما فيه رقي وازدهار العمل الخيرى والإنساني، والقيام بمهامها الجسيمة في وطننا الغالي.