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الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA

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الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA

الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA

نجحت إدارة نادي الفيحاء في إغلاق القضية المرفوعة لدى غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتعلقة بحقوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بصورة نهائية، بالإضافة إلى إغلاق قضية المحترف الغاني سايدو يحيى.

كما تمكنت إدارة الاحتراف بالنادي من رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والمتعلقة بانتقال اللاعبين: روني فرنانديز، ودانيلو اسبريا، ومارينالدو اوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً.الفيحاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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