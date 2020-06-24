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جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441/ 1442هـ

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تقدم جميع العمليات الأكاديمية للطلبة إلكترونياً

جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441/ 1442هـ

أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1441/ 1442هـ، والذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وقال وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري: إن التقويم يشمل كل ما يتطلبه طلاب وطالبات الجامعة من عمليات متمثلة في التحويل الداخلي والخارجي، وطلبات إعادة القيد والزائر، وموعد طرح الجداول الدراسية، وبداية الدراسة وما يتضمنه الفصل من عمليات تعديل الجداول والحذف والإضافة والاعتذار، إلى جانب مواعيد الاختبارات وحتى رصد النتائج واستلام الوثائق عبر البريد الممتاز.

وأضاف الدكتور "العمري" أن جميع العمليات يتم إدخالها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية، استمرارًا للتحول الإلكتروني الذي بادرت الجامعة في تأسيسه منذ سنوات تسهيلاً على الطلاب والطالبات.

جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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