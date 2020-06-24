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ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة
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السبت 27 يونيو 2020 07:57 صباحاً
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل
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السبت 27 يونيو 2020 07:57 صباحاً
ملعب ONTime - علاء عزت: دخول شوبير في اتحاد الكرة السابق كان "شهادة وفاة" لهذا المجلس..وسيف زاهر يرد
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السبت 27 يونيو 2020 07:56 صباحاً
ملعب ONTime - عمر الأيوبي: أرفض قرار عودة الدوري
-
السبت 27 يونيو 2020 07:55 صباحاً
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار
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السبت 27 يونيو 2020 07:54 صباحاً
ملعب ONTime - مؤمن سليمان يوضح أسباب خسارة الزمالك من صن داونز بثلاثية في نهائي أبطال إفريقيا
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السبت 27 يونيو 2020 07:54 صباحاً
ملعب ONTime - مؤمن سليمان: يجب إجراء 5 تغييرات في مباريات الدوري لإراحة اللاعبين
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السبت 27 يونيو 2020 07:54 صباحاً
أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
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BE ONTime - إتحاد الكرة: المسابقات تعلن مواعيد 8 مباريات للدوري الأسبوع المقبل
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ON Sport
الأربعاء 24 يونيو 2020 06:35 مساءً
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السبت 27 يونيو 2020 07:57 صباحاً
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