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الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل

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الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل
يزداد الانتظار من المواطنين للحصول على صهاريج نقل مياه الشرب

الطائف.. أزمة المياه تتفاقم بخزانات قيا ومطالبات بزيادة الكمية وتنظيم العمل

بدأت أزمة المياه تظهر منذ الأيام الماضية في مركز قيا جنوب شرقي الطائف وما جاوره؛ حيث ازداد عدد الطلب على صهاريج المياه مع محدودية الوقت وقلة الكمية المخصصة.

ويزداد الانتظار من المواطنين للحصول على صهاريج نقل مياه الشرب، في حين يعود الآخرون بدون الحصول على أي صهريج.

ويتساءل عدد منهم عن وجود صهاريج بحجم كبير (تريلات) لا يعرفون أين تتجه، فيما يتوقع البعض أن يذهب بعضها لسقيا المزارع دون أي رادع يمنعهم من ذلك.

وأصبحت خزانات (قيا) و(غزايل) تغذي مركز قيا وما جاوره كبني مالك وميسان، وكذلك بني سعد؛ مما زاد من استهلاك المياه وتفاقم الأزمة.

وجدّد الأهالي مطالباتهم لشركة المياه بزيادة الكمية وتمديد الوقت، خاصةً في ظل شدة الحر وفصل الصيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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