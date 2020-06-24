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"النقد الدولي": ضرر كورونا على الاقتصاد أوسع وأعمق من التوقعات السابقة

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"النقد الدولي": ضرر كورونا على الاقتصاد أوسع وأعمق من التوقعات السابقة "النقد الدولي": ضرر كورونا على الاقتصاد أوسع وأعمق من التوقعات السابقة
عدل نسبة الانكماش من 3% إلى 4.9%

أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بأن الضرر الذي تلحقه جائحة بالنشاط الاقتصادي، أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجدداً.

وأضاف أنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 بالمائة، مقارنة مع ثلاثة بالمائة في توقعات أبريل، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية ما زالت في بدايتها، وفقاً لـ"رويترز".

ودعا الصندوق إلى مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.

وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، فمن المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 بالمائة وليس 5.8 بالمائة كما في تقديرات أبريل، لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 بالمائة.

وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، إذ بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي ثمانية بالمائة وناتج منطقة اليورو 10.2 بالمائة في 2021، وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل.

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