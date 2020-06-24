أخبار عاجلة

ملعب ONTime - حلقة الجمعة 26/6/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء مع عمر الأيوبي وعلاء عزت في ضيافة سيف زاهر بتاريخ 26/6/2020 اللقاء كامل -
ملعب ONTime - علاء عزت: دخول شوبير في اتحاد الكرة السابق كان "شهادة وفاة" لهذا المجلس..وسيف زاهر يرد -
ملعب ONTime - عمر الأيوبي: أرفض قرار عودة الدوري -
ملعب ONTime - الزمالك.. الاستقرار هدف واختيار -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان يوضح أسباب خسارة الزمالك من صن داونز بثلاثية في نهائي أبطال إفريقيا -
ملعب ONTime - مؤمن سليمان: يجب إجراء 5 تغييرات في مباريات الدوري لإراحة اللاعبين -
أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الظافر" يستعرض أهمية استثمار الأوقاف التعليمية بالجامعات

Print
عبر محاضرة افتراضية لجامعة الإمارات وضمن اتفاقية تبادل المعلومات والتعاون البحثي

ألقى الأمين العام لأوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر، أمس، محاضرة افتراضية لجامعة الإمارات تحت عنوان "استثمار الأوقاف التعليمية بالجامعات وأوقاف جامعة الملك سعود"، وعن تجربة الجامعة في الأوقاف لغرض التعليم والبحث العلمي.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن اتفاقية التعاون بين جامعة الملك سعود وجامعة الإمارات العربية المتحدة في تبادل المعلومات والتعاون البحثي والتعليمي.

جاء ذلك بحضور الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات المتحدة سعيد الغباش، والنائب المشارك الدكتور أحمد مراد. وحضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام الذين كانت لهم أسئلتهم ومداخلاتهم على دور بناء علاقة مع المجتمع في جلب التبرعات بطريقة مستدامة وتعزز الثقة بين الطرفين.

واشتملت المحاضرة على عدد من الأسئلة الدقيقة في فهم عملية دور الأوقاف في تعزيز دور الجامعة في البحث العلمي ولاقت أصداء كبيرة وتفاعلًا بجامعة الإمارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

شبكة عيون الإخبارية