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عبر الاتصال المرئي .. النائب العام يستعرض الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025

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تهدف إلى الاتساق مع رؤية المملكة

عبر الاتصال المرئي .. النائب العام يستعرض الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025

استعرض النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة 2020-2025 والتي تهدف إلى الاتساق مع رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تطبيق افضل الممارسات للتخطيط الاستراتيجي لمواكبة المتغيرات المتسارعة محليا ودوليا، للوصول بالنيابة العامة للتميز والريادة في تحقيق العدالة الناجزة والتميز المؤسسي.
وقد اشتمل العرض الذي قدمه الفريق التنفيذي للخطة للنائب العام عبر الاتصال المرئي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدير الادارة العامة للتطوير والتخطيط الاستراتيجي، على أبرز مراحل واجراءات اعداد الخطة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الرؤية والرسالة والقيم والاهداف الاستراتيجية التي اشتملت عليها الخطة.
كما تطرق الفريق التنفيذي للخطة إلى مصفوفة المبادرات وربطها بالاهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.
واختتم الفريق التنفيذي عرضه بتناول الأدوات المساعدة في إدارة وحوكمة هذه الخطة للوصول للهدف المنشود.
وقد ناقش النائب العام الخطه مع الفريق وابدا ملاحظاته والتي تضمنت اضافة بعض التعديلات التي تصب في مصلحة العمل النيابي وبما يحقق العداله الناجزه وفي الختام ثمن معاليه الجهد المبذول لإنجاز هذه الخطة، واكد على اهتمامه الشخصي بترجمتها على أرض الواقع، واعرب عن حرصه ودعمه المتواصل في سبيل انجاز هذا المشروع وفق ما خُطط له.

النائب العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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