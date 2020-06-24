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رسميًّا.. باجندوح شبابيًّا لثلاثة مواسم

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رسميًّا.. باجندوح شبابيًّا لثلاثة مواسم رسميًّا.. باجندوح شبابيًّا لثلاثة مواسم
قادمًا من فريق فارزداين الكرواتي"

رسميًّا.. باجندوح شبابيًّا لثلاثة مواسم

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رسميًّا، اليوم الأربعاء؛ عن توقيع عقد احترافي مع متوسط ميدان الاتحاد السابق جمال باجندوح لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال حساب نادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع اللاعب جمال باجندوح (27 سنة) لمدة ثلاثة مواسم قادمًا من فريق فارزداين الكرواتي".

وكان باجندوح قد لعب في بداياته مع بورنموث الإنكليزي، ثم انضم إلى الاتحاد في صيف 2013، وخاض معهم 131 مباراة بمختلف المسابقات حقق معه كأس الملك عامي 2013 و2018، وكأس ولي العهد 2017.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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