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للمواطنين وللمقيمين.. مقاعد شاغرة على الدبلوم التطبيقي بـ"تقنية مكة"

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للمواطنين وللمقيمين.. مقاعد شاغرة على الدبلوم التطبيقي بـ"تقنية مكة" للمواطنين وللمقيمين.. مقاعد شاغرة على الدبلوم التطبيقي بـ"تقنية مكة"
على الكهربائية والسياحة والفندقة والإدارية والميكانيكية والحاسب

للمواطنين وللمقيمين.. مقاعد شاغرة على الدبلوم التطبيقي بـ

أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي، مبينًا أن التقديم سيبدأ عبر بوابة ‫القبول الموحد يوم الخميس القادم الموافق 1441/11/4هـ، ويستمر حتى 1441/11/17هـ.

وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع المهندس نايف الصبحي، أن التخصصات المتاحة هي: قسم التقنية الكهربائية، وتخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم السياحة والفندقة، وتخصص الفندقة وحج وعمرة، وقسم التقنية الإدارية، وتخصص إدارة مكتبية، وقسم تقنية ميكانيكية، وتخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص شبكات ودعم فني.

وأضاف المهندس الصبحي أن الشروط الواجب توافرها عند التقديم: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر وتاريخ الشهادة والجنسية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال التسجيل عبر الرابط: ‏Https://ctc.tvtc.gov.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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