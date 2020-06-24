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"لتبقى" ينصح بشراء غسالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة

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"لتبقى" ينصح بشراء غسالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة "لتبقى" ينصح بشراء غسالة الملابس ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة
دعا إلى تشغيلها بالحمولة الكاملة وعدم تسخين البارد عند الغسل

أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة، وتشمل "شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م)، الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغيلها بالحمولة الكاملة من الملابس، عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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