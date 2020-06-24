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"تطوع الإسكان" تغرس 10000 شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان

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"تطوع الإسكان" تغرس 10000 شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان "تطوع الإسكان" تغرس 10000 شتلة بمشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان
لرفع كفاءة جودة الحياة ومقاومة التصحر ووقف زحف الأتربة

انطلقت أعمال التشجير بمنطقة جازان وذلك ضمن الاتفاقية التي عُقدت برعاية كريمة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بين كلٍّ من: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

وجاءت المرحلة الأولى من الاتفاقية بزراعة (10000) شتلة على عدة مراحل بمشروع ضاحية الملك عبدالله الفلل الجاهزة من أصل (300000) شتلة شملتها الاتفاقية، وذلك بالتعاون مع وحدة التطوع بفرع وزارة الإسكان بجازان، لرفع كفاءة جودة الحياة ومقاومة التصحر ووقف زحف الأتربة وتنمية الغطاء النباتي وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء وتجميل المواقع السكنية.

وتسعى الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الوزارتين وتحقيق التكامل بما يعود بالنفع والفائدة على المستفيدين ورفع إسهامات التعاون بين الجهات الحكومية، في دعم وتطوير عجلة النمو والتقدم ومضاهاة أفضل النماذج الحضارية للمدن النموذجية على المستوى العمراني والصحي والتنظيمي.

ويأتي ذلك تعزيزًا لاستقرار ورفاهية الأسر من خلال توفير كافة سبل العيش الكريم بما ينعكس إيجابيّاً على المستفيدين وتحقيق أفضل البيئات السكنية المتكاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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