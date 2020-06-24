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"صحة مكة" تحفز منسوبيها على خلق بيئة مبتكرة تنعكس على الخدمات

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نظمت ندوة عن بعد تحت عنوان "معمل الإبداع المتنقل"

نظم مركز الإبداع بصحة مكة المكرمة ندوة بعنوان "معمل الإبداع المتنقل" عبر تقنية الاتصال المرئي؛ حيث شملت الندوة محاور ومواضيع مختلفة عن تعريف الإبداع وتوضيح الفرق بين الإبداع والابتكار والاختراع.

وتطرقت الندوة إلى الابتكار في العمل والإبداع بين الخيال والمعرفة لتحفيز العاملين على خلق بيئة إبداعية تنعكس على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، كما هدفت إلى تشجيع المهتمين بالإبداع والتفكير التصميمي.

من جانبها ذكرت مديرة مركز الإبداع بصحة مكة المكرمة خلود فلمبان؛ أن رسالة المركز تعتمد على تقديم التسهيلات المتميزة من خلال تطوير الأفكار وتسريع المشاريع لإعادة تصميم الخدمات وتيسير الخروج بمنتجات مبتكرة ذات فعالية عالية لتحسين الرعاية الصحية للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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