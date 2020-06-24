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مفتي موريتانيا: "قرار الحج" يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم

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مفتي موريتانيا: "قرار الحج" يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم مفتي موريتانيا: "قرار الحج" يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم
الجمعية الإسلامية البورندية تصف القرار السعودي بأنه "حكيم"

مفتي موريتانيا:

أكد مفتي عام جمهورية موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، أن قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، يأتي حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم.

وأكد، في بيان، أن القرار يأتي من منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية الواقية بإذن الله من الأوبئة قبل وقوعها، والمانعة من انتشارها بعد وقوعها، وأن مخالطة ذي المرض لذي الصحة من التهلكة التي نهى الله عن الإلقاء باليد إليها.

وقال "المرابط": يمكن إقامة الحج كل سنة على وجه لا يجلب الضرر المسقط للواجبات؛ حيث إنه تقرر لدى أهل العلم أن إقامة الحج كلما دخل وقته واجب كفائي على الجميع وهو عيني على الفرد المستطيع، على الخلاف المعروف في الفورية والتراخي.

من ناحية ثانية أعربت الجمعية الإسلامية البورندية، عن تأييدها لقرار المملكة العربية إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات داخل المملكة.

وعدّ المفتي العام لجمهورية بورندي صديق عبد الله كاجندي، قرار المملكة في هذا الشأن قراراً حكيماً، ويحفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في معظم الدول.

وقال: هذا القرار ليس غريبًا على المملكة التي تحكم بشريعة الله، وتحرص على اتباع السنة النبوية.

وأكد أن هذا الوباء شيء خطير ومخيف ومن شأنه أن يٌهلك العالم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة والأمة الإسلامية جمعاء من البلاء والوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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