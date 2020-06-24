أخبار عاجلة

أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر -
الساعات الاخيرة للحظر فى مصر فى زمن الكورونا -
ميدان التحرير يودع الحظر .. ويستعد لعودة الحياة -
أول حوار مع والد طفلتين قتلتهما امهما بشبرا : مراتى مش مجنونة -
بعث الرسائل باستخدام طاحونة الهواء -
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7213.36 نقطة
بتداولات تجاوزت 4.7 مليارات ريال لأكثر من 246 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 51.72 نقطة ليقفل عند مستوى 7213.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 246 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، الجزيرة ريت، صادرات، الخليج للتدريب، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الجوف، نادك، صناعة الورق، جدوى ريت الحرمين، وشمس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.11% و5.29%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، الإنماء، الكابلات السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، بحر العرب، سيرا، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 196.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8036.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 324 ألف سهم تقاسمتها 1274 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

شبكة عيون الإخبارية