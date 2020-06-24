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مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة

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مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة

مستشفى العارضة ينقذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً وتهتكاً بالأمعاء الدقيقة

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان من إنقاذ حياة مصاب بإصابة شديدة بالبطن، وذلك باستئصال نحو 150 سم من الأمعاء شديدة التهتك، ومن ثم توصيل الأمعاء وإصلاح التهتكات في أكثر من خمسة مواضع وتوصيل القولون.

وكان المريض قد تم إدخاله لغرفة العمليات لاستكشاف البطن حيث تبين وجود نزيف حاد وتهتك بالأمعاء الدقيقة والقولون إضافة لتهتك بالشرايين المعوية.

وتكللت العملية التي استغرقت خمس ساعات بالنجاح ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة، حيث تماثل للشفاء، ولا يعاني من أي مشاكل هضمية.فريق طبي مستشفى العارضة العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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