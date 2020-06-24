أرقام كورونا في الرياض تواصل التراجع.. العاصمة سجلت 225 إصابة جديدة

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التقرير اليومي لـ"الصحة": تراجعت إلى المرتبة الخامسة في عدد الحالات الجديدة

واصلت الرياض تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا، حيث سجلت وفق آخر تقرير لـ"الصحة" 225 حالة.

ووفق التقرير اليومي تراجعت الرياض إلى المرتبة الخامسة في عدد الحالات الجديدة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 167267 حالة، كما تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 53083، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة.الرياض فيروس كورونا الجديد