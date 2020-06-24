أخبار عاجلة

أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا -
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم -
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر -
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر -
الساعات الاخيرة للحظر فى مصر فى زمن الكورونا -
ميدان التحرير يودع الحظر .. ويستعد لعودة الحياة -
أول حوار مع والد طفلتين قتلتهما امهما بشبرا : مراتى مش مجنونة -
بعث الرسائل باستخدام طاحونة الهواء -
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

اتجوزها من غير مايعرفها.. كفاح وحب نتيجته مصنع ملابس

Print
مواضيع متعلقة
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر

وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر

أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر

أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر

اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم

اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم

أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا

أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا

شبكة عيون الإخبارية