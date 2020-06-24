سفير باكستان لدى المملكة: "قرار الحج" يأتي حرصاً على سلامة وأمن الحجاج

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مفتي عكار: المملكة تشعر بالمسؤولية عن صحة وسلامة الناس بمواجهة كورونا

أكد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة "رجا علي إعجاز" أن المملكة العربية السعودية اتخذت قراراً حكيماً بشأن إقامة حج هذا العام بعدد محدود من الحجاج.

وقال: إن قيادة المملكة العربية السعودية اتخذت هذا القرار من منطلق حرصها الدائم على سلامة وأمن الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أن هذا القرار يٌعد خطوة حكيمة تهدف للمحافظة على الصحة العامة للمسلمين من جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أكد مفتي عكار بجمهورية لبنان الشيخ زيد بكار زكريا، أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة فيما يخص حج هذا العام 1441هـ، باقتصار أداء فريضة الحج لعدد محدود للراغبين في أداء الفريضة لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، نابع من الشعور بالمسؤولية، وهو من صلب حرصها على صحة وسلامة الناس للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح في بيان أن الحفاظ على الأبدان من أساسيات الشريعة ومقاصدها، دلت النصوص على تجنب الأمراض المعدية، والأوبئة الضارة، حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)، و(لا يورد ممرض على مصح)، وهذا لا ينافي التوكل، إنما هو من صميم الإيمان بالقضاء والقدر مع بذل السبب.سفير جمهورية باكستان رجا علي إعجاز