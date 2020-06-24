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أول صلاة فجر فى مساجد مصر بعد غلق 3 أشهر بسبب كورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
اللهم بشرنا برفع الوباء.. المساجد تستقبل المصلين بعد غياب 100 يوم
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
أول صلاة فجر من داخل مساجد الصعيد بعد الغاء الحظر
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
وداعا ألا صلوا فى بيوتكم ..مساجد مصر تؤذن الفجر
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السبت 27 يونيو 2020 07:47 صباحاً
الساعات الاخيرة للحظر فى مصر فى زمن الكورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
ميدان التحرير يودع الحظر .. ويستعد لعودة الحياة
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
أول حوار مع والد طفلتين قتلتهما امهما بشبرا : مراتى مش مجنونة
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السبت 27 يونيو 2020 07:46 صباحاً
بعث الرسائل باستخدام طاحونة الهواء
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السبت 27 يونيو 2020 07:43 صباحاً
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا
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السبت 27 يونيو 2020 07:04 صباحاً
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة
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السبت 27 يونيو 2020 07:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
ولا محمد رمضان ولا عمرو سعد ينفعوا يقوموا بدور أحمد ذكي.. شوفواالجميلة #هالة_صدقي في #اسألني
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 24 يونيو 2020 01:54 مساءً
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