منظمة السياحة العربية تشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة

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بهدف إقامة الشعيرة بشكل صحي وبما يحقق الوقاية والتباعد الجسدي

أشادت المنظمة العربية للسياحة بقرار قيادة المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة.

وأوضحت المنظمة -في بيانها- أن هذا القرار حكيم وصائب، حيث يؤكد حرص المملكة على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، من خلال إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً، وبما يحقق الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا؛ وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى أسرهم.

ورفع رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، شكره لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما يولونه من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف وتأمين سلامتهم، كما ثمن الجهود المميزة التي تبذلها وزارة الحج ووزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن مع الحفاظ على سلامتهم.المنظمة العربية للسياحة