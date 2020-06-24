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بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة

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بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة بعد نشر المراقبين.. "آل جابر": أناشد الإعلاميين دعم الجهود الصادقة
سفير المملكة باليمن: الكلمة أمانة فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة

بعد نشر المراقبين..

ناشد سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة؛ لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر": بدأت قوات التحالف نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في محافظة أبين بالتنسيق مع قوات اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: أناشد الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض، فالكلمة أمانة، فلتكن كلمتكم لرأب الصدع ووأد الفتنة.سفير خادم الحرمين الشريفين السفير محمد آل جابر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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