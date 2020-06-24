"أمالا" تكشف عن تصميم مطارها الدولي الجديد المستوحى من السراب الصحراوي من "فوستر آند بارتنرز"

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الرياض، المملكة العربية السعودية،- كشفت أمالا، الوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، النقاب عن تصميم مطارها الدولي، الذي استوحي تصميمه من تأثير السراب الصحراوي الساحر.

وصمّمت شركة "فوستر آند بارتنر" للتصميم والهندسة المعمارية ومقرها المملكة المتحدة، برج التحكّم ومبنى الركّاب، فيما صمّمت المطار شركة "إيجيس"، وهي مجموعة استشارية وهندسية عالمية، معتمدة الأسلوب المتميز الذي يطبق مجموعة ممارسات فريدة في التصميم استوحيت من موقعه وطبيعته الصحراوية الخلابة. ومن المقرر استكمال تنفيذ المطار في عام 2023، حيث من المتوقّع ان يستقبل حوالي المليون زائر عند افتتاحه رسمياً.

وفي هذه المناسبة، قال نيكولاس نيبلز، الرئيس التنفيذي لشركة أمالا: "يشكل المطار بوابة الدخول إلى عالم أمالا حيث سيتم استقبال الزوار بتجارب شخصية متميزة بدءاً من لحظة مغادرتهم للطائرة. ويمكن القول بأن المطار استثنائي بكل المقاييس بدءاً من التصميم وصولاً إلى تخصيص التجارب لتلبية تطلعات كل زائر. وسيوفر المطار بيئة فريدة مستوحاة من فلسفة أمالا الخاصة، حيث سيشكل مساحة رائعة تعكس أسلوب الفخامة وأرقى مستويات الرفاهية وتمثل نقطة الانطلاق المثالية لرحلة لا نظير لها من التجارب الرائعة التي ستُحفر في ذاكرة المسافرين الأكثر تميزاً والقادمين من كل أنحاء العالم بحثاً عن تجارب استثنائية لا تتكرر. ويسعدنا أن نتعاون مع فوستر آند بارتنرز وإيجيس على هذا المشروع المميز."

وعند الهبوط سيشاهد الزوار من الأعلى قطعة فنية ساحرة. وعند الاقتراب من المطار، سيأسر الزوار تصميم المبنى المهيب بخطوطه الهندسية العاكسة التي تمنح تأثير السراب الصحراوي الساحر. وسيكتمل المشهد الرائع مع ساحة المبنى التي تتميز بتصميماتها الداخلية المعاصرة والتي تزيدها سحراً وألقاً مجموعة من الأعمال الفنية والتجارب الفريدة. وسيعكس المطار كذلك روح الضيافة الفاخرة التي ستوفرها أمالا، حيث سيوفر تجربة بمستوى النوادي الخاصة الاستثنائية التي تجسد تماماً المحاور الرئيسية التي تقوم عليها فلسفة أمالا وتشمل الفنون والثقافة ومتعة الاستجمام والصحة والنقاهة والرياضة والطبيعة الخلابة وأسلوب حياة الرفاهية والفخامة.

ومن المرافق التي يوفرها المطار حظائر مكيفة بالكامل للطائرات الخاصة مع خدمة النقل البري التي يتم توفيرها مباشرة في حظيرة الوصول.

بدوره، قال جيرارد إيفيندن، الشريك التنفيذي الأول في شركة "فوستر آند بارتنرز": "ينسجم تصميم المطار الفريد مع المشهد الطبيعي الساحر حوله حيث سيشكل المبنى المدخل الوحيد إلى وجهة أمالا. وستكون تجربة الركاب عبر كافة أقسام المبنى مستوحاة من تجارب النوادي الخاصة لما تتمتع به من مستويات لا تضاهى من الرفاهية والفخامة والاسترخاء. ويرتكز التصميم على محاور الفنون والرفاهية والاستجمام والرياضة، ويكرس نموذجاً جديداً لمباني المطارات الخاصة التي توفر تجربة مثالية ومتكاملة من المنتجع إلى الطائرة."

وقال جاك خرياطي، مدير الطيران في "إيجيس الشرق الأوسط وجنوب آسيا": "بالإضافة إلى تجسيد فلسفة وجهة أمالا للرفاهية الفاخرة، يرتقي مطار أمالا إلى أفضل معايير التصميم البيئي وممارسات الاستدامة، وهو منشأة متعددة الاستخدامات ويتضمن أحدث تقنيات المطارات وأرقى معايير التشغيل. وقد تشرفت بالتعاون مع فريق أمالا على تحديد متطلبات هذا العمل الاستثنائي ونحن نتطلع إلى مواصلة دعمنا للمشروع حتى افتتاح المطار في عام 2023."