أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام

Print
مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام مؤسسة الملك خالد ترعى دورة "تصميم وإعداد المشاريع" لجمعية "كيان" للأيتام

مؤسسة الملك خالد ترعى دورة

تحت رعاية مؤسسة الملك خالد، بدأت أمس الثلاثاء دورة تصميم وإعداد المشاريع من مشروع الاحتضان الكلي لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، في العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والتي تستمر ثلاثة أيام على التوالي، وتضم عددًا من المحاور تتركز في (مقدمة وتصميم وإدارة المشاريع، وتحديد الاحتياج المجتمعي، والإطار المنطقي، وكتابة مقترحات التصاميم)، وقدّمها المدرب المستشار عبدالمحسن المجحم من مجموعة بناء الطاقات المحدودة؛ وذلك عبر برنامج زووم عن بُعد.

وذلك بحضور سمها الغامدي ونورة الفايز والإدارة التنفيذية لجمعية "كيان" للأيتام وموظفات إدارة البرامج والمشاريع وموظفات الجمعية.

هذا وقد أعربت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام، عن شكرها الكبير لمؤسسة الملك خالد والقائمين عليها؛ لدعمهم للجمعية في مشروع الاحتضان الكلي للجمعية وتمنت لهم كل التوفيق والسداد.مؤسسة الملك خالد جمعية كيان للأيتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية