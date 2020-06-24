الكويت تسجل 742 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

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إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 متعافين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات؛ وذلك وفق البيان اليومي للوزارة حول مستجدات كورونا.

وأضافت "الصحة الكويتية"، أنه تم شفاء 505 إصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 32809 حالات؛ وذلك وفق وسائل إعلام كويتية.

وفيما اعتبر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الحكومي الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، أن إجمالي الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد في الكويت، يُقَدّر بما بين 160 إلى 800 ألف إصابة؛ وذلك وفقًا لعدة طرق علمية لتقدير عدد الإصابات الحقيقية في المجتمعات؛ لا سيما مع ارتفاع عدد الإصابات التي لا توجد لديها أعراض للإصابة، والتي قدّرتها وزارة الصحة الكويتية بـ50%.

وقال "الحجيلان" وفق صحيفة "السياسة الكويتية" اليوم الأربعاء: الدراسات التقديرية لقياس الإصابات الفعلية في المجتمعات، تعتمد على عدة طرق للقياس، ومنها التقدير وفقًا لأعداد الوفيات؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على قياس العدد الفعلي بمقدار ألف مصاب، مقابل كل حالة وفاة، وبما أن إجمالي الوفيات في الكويت بلغ 334 وفاة؛ يصبح العدد التقديري للإصابات 334 ألف إصابة فعلية.

وأضاف: التقدير بنسبة 80 إلى 20% من الإصابات المعلنة، أي أن الإصابات الفعلية تبلغ أربعة أضعاف المعلنة، وهي الطريقة الثانية لتقدير إجمالي الإصابات في المجتمع، وبما أن الأرقام المعلنة للإصابات تزيد على 40 ألف إصابة، فالإجمالي التقديري في هذه الطريقة يزيد على 160 ألف إصابة.

ولفت "الحجيلان" إلى أن لوس أنجلوس، قدرت الأعداد الحقيقية بأكثر من 20 مرة عن حالات الإصابات المكتشفة باستخدام الأجسام المضادة بالمسحة المخبرية، وإذا ما تم تطبيق هذه الطريقة محليًّا في الكويت، يصبح مجموع الإصابات الفعلية نحو 800 ألف إصابة، خاصة أن أعدادًا كبيرة من المصابين، لا يوجد لديهم أعراض تدفعهم لطلب الكشف.

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