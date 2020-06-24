أرباح شركات إنتاج الأغذية بالسعودية تقفز 85% بالربع الأول من 2020

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الرياض – مباشر: سجلت الشركات المدرجة بقطاع إنتاج الأغذية في سوق الأسهم السعودية "تداول" نموا ملحوظا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي ومقارنة مع الربع السابق، وسط ارتفاع إجمالي الإيرادات، بالتوازي مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت أرباح القطاع، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، بنسبة 85.19% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي بعد الزكاة والضريبة، وبزيادة قيمتها 274.19 مليون ريال عن الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح 11 شركة 596.05 مليون ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 321.86 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

ويضم القطاع 12 شركة سنتها المالية منتظمة وتنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، باستثناء شركة "سدافكو" والتي تنتهي سنتها المالية في 31 مارس/ آذار، مما يعني أن نتائج الربع الأول للشركة تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وجاء ارتفاع أرباح القطاع مع زيادة صافي دخل 5 شركات؛ أبرزها مجموعة صافولا والتي ضاعفت أرباح أكثر من 26 مرة خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

وتصدرت المراعي شركات قطاع إنتاج الأغذية في المملكة على مستوى صافي أرباح الربع الأول من 2020؛ بقيمة 383 مليون ريال مسجلة نموا سنويا 14%، يليها "صافولا" بأرباح 172.8 مليون ريال، ثم حلواني إخوان بأرباح 30.4 مليون ريال، محققة زيادة سنوية 450%.

وتحولت "نادك" و"جازادكو" للربحية بالربع الأول من 2020 على أساس سنوي، بالإضافة تمكن الشرقية للتنمية وتبوك الزراعية من تقليص الخسائر مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، مقابل ارتفاعا وحيدا للخسائر بين الشركات كان من نصيب "الأسماك".

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح شركات إنتاج الأغذية في السوق المالية السعودية بنسبة 177.1% مقارنة مع أرباح الربع السابق (الربع الرابع من عام 2019)، والبالغة 215.09 مليون ريال.

وحققت 3 شركات نموا بصافي الأرباح بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل تحول 5 شركات للربحية، وقلصت شركتين صافي الخسائر.

الإيرادات تتجاوز 10 مليارات..57% لـ"صافولا"

وعلى مستوى إيرادات شركات إنتاج الأغذية في المملكة والمدرجة بالسوق المالية السعودية، سجلت ارتفاعا بنسبة 11.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبزيادة قيمتها 1.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركات 10.68 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، مقابل 9.57 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

واقتنصت مجموعة صافولا 57.3% من إيرادات شركات إنتاج الأغذية بالسعودية في الربع الأول من عام 2020؛ بقيمة 6.12 مليار ريال، لتتصدر القطاع على مستوى المبيعات بعد زيادة سنوية 13.6% خلال تلك الفترة على أساس سنوي.

وحلت المراعي في المرتبة الثانية بإيرادات قيمتها 3.59 مليار ريال، محققة نموا سنويا 8.6%، ثم "نادك" بمبيعات 559.16 مليون ريال.

وحققت 7 شركات نموا في الإيرادات بالربع الأول من 2020، مقابل انخفاض مبيعات 3 شركات، فيما كانت إيرادات شركة الشرقية للتنمية "صفرا"؛ وأرجعت الشركة ذلك لعدم وجود أية إيرادات تشغيلية خلال هذا العام؛ نتيجة استمرار توقف أنشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018، بحسب بياناتها على "تداول".

وعلى أساس ربعي، زادت إيرادات شركات إنتاج الأغذية بالمملكة 5.87% خلال أول 3 أشهر من عام 2020 على أساس سنوي، مقارنة مع مبيعات الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 10.08 مليار ريال.

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