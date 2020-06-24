شاب من ذوي الإعاقة يصر على المسجد ووالدته تخشى عليه من كورونا.. المطلق: أطع أمك

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قال: ليس عليكم إثم بل لكم أجر إن شاء الله ويجوز أن تمنعوه لأنكم تفعلون ذلك خوفاً عليه

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز منع من يُخشى عليهم العدوى والإصابة بفيروس كورونا، من الذهاب للصلاة في المساجد، وقال "لا إثم عليهم بل لهم أجرهم لانهم يمنعونهم خوفاً عليهم وحماية لهم من هذا الوباء".

جاء ذلك في رده على متصلة ببرنامج "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام حيث سألته قائلة: ولدي من ذوي الاحتياجات الخاصة ويصر على أن يصلي في المسجد وأخشى عليه العدوى بهذا المرض الخطير فنقوم بمنعه لكنه مصر، فهل علينا إثم؟

وأجاب "المطلق" بالقول: ليس عليكم إثم بل لكم أجر إن شاء الله، ويجوز أن تمنعوه لأنكم تفعلون ذلك خوفاً عليه.

وأضاف: الآن كثير من الناس يصلون في منازلهم لأن هذا الوباء خطير ويعدي، وننصح الشاب من ذوي الإعاقة: بالقول: "لا تذهب للمسجد، أطع أمك، بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة، داعياً الله أن تزول هذه الغمة ويعود الجميع للصلاة في المساجد".

وأردف "المطلق": التباعد بين المصلين مستحب هذه الأيام عند أداء صلاة الجماعة في المساجد بسبب وباء كورونا والاصطفاف مستحب وليس شرطاً في صحة الصلاة. فيروس كورونا الجديد