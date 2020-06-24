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مدير دار رعاية المسنين بالرياض: لا توجد إصابات بكورونا بين النزلاء

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مدير دار رعاية المسنين بالرياض: لا توجد إصابات بكورونا بين النزلاء مدير دار رعاية المسنين بالرياض: لا توجد إصابات بكورونا بين النزلاء
سلطان الشهري: اتخذنا عدة إجراءات وقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة

مدير دار رعاية المسنين بالرياض: لا توجد إصابات بكورونا بين النزلاء

أكد مدير دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض سلطان الشهري، أن الدار تقدم الرعاية والاهتمام لكل مسن أعيته الشيخوخة عن القدرة على العمل ولمن لا يوجد لديه عائل يقوم على رعايته أو تقديم الخدمة لهم.

وقال في لقاء مع قناة الإخباربة أمس: لا توجد إصابات بفيروس كورونا المستجد أو أعراض بالمرض على المسنين إلى وقت إعداد البرنامج، مبيناً أن الدار اتخذت عدة اجراءات وقائية بالتنسيق مع الصحة من ضمنها التوعية بالمرض داخل الدار وتطبيق العزل والتباعد الاجتماعي بين المسنين.

وأضاف الشهري، إن الدار يقيم بها 54 نزيلاً من نسبة 542 نزيلاً على مستوى المملكة في 12 دار رعاية للمسنين، وتقدم لهم فيها جميع أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية يقوم عليها كادر وظيفي مؤهل من جميع الاختصاصات الطبية والصحية والاجتماعية والنفسية والتغذية والعلاج الطبيعي.دار الرعاية الاجتماعية للمسنين الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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