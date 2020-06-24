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وفاة زوجة أحمد ياسين مؤسس "حماس"

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وذكرت وكالة "صفا" إن السيدة حليمة وصلت إلى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي  بعد أن فارقت الحياة.

يذكر أن حليمة ياسين ارتبطت بزوجها عام 1959، وكانت تجمعها به صلة قرابة من الدرجة الأولى، فهو ابن عم شقيق والدها، وعاشت مع الشيخ ياسين في المعسكر الشمالي حتى انتقلا إلى حي الصبرة بحكم عمله، وانجبت منه 3 ذكور وثماني آناث.

كابدت مع ظزجها سنوات الاعتقال والإبعاد والمرض، حتى نفذت طائرات إسرائيلية هملية اغتيال ياسين فجر يوم 22 مارس/آذار 2004، أثناء خروجه من صلاة الفجر في مسجد "المجمع الإسلامي" بحي الصبرة في مدينة غزة قرب منزله، كما أسفرت العملية عن مقتل 9 مصلين آخرين.

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