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لتخفيف عناء الحضور.. تدشين العيادات الافتراضية بمستشفى الملك خالد بتبوك

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عبر مختصين.. تقدم خدمة مخصصة لمرضى من فئات محددة وفق معايير معينة

لتخفيف عناء الحضور.. تدشين العيادات الافتراضية بمستشفى الملك خالد بتبوك

دشّن مدير مستشفى الملك خالد بتبوك فهد بن محمد العنزي، خدمة العيادات الافتراضية "عند بُعد" التي تقدم خدمة مخصصة لمرضى من فئات محددة وفق معايير معينة يتم التواصل معهم بعد التنسيق المسبق مع المرضى حيث تصل للمريض رسالة تذكيرية باليوم والوقت.. يتلقى بعدها الطبيب مكالمة بالوقت المحدد عبر برنامج يضمن الخصوصية والأمان.

جاءت هذه الخدمة لتتيح التواصل مع أكبر عدد من المراجعين مع أطباء متخصصين عبر تطبيق "أناة" و"صحتي" وذلك للتخفيف عن المراجعين من زيارة المنشآت الصحية في ظل جائحة كورونا والتخفيف من عناء السفر للمرضى الموجودين بالمحافظات وخارج مدينة تبوك.

حضر التدشين المدير الطبي الدكتور ياسر دياب، ومدير العيادات محمد الجارالله، ومديرة التمريض نجلاء الخميسي، وعدد من الأطباء المتخصصين.

تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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