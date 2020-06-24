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.. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم

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بالفيديو.. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم .. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم
في تحذير صارم لتجار السودان

بالفيديو..

كشف نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن السلطات سترابط بمطار الخرطوم منعاً لاستخدام النساء في تهريب ذهب البلاد.

وحسب بثته وكالة السودان للأنباء "سونا"، قال حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً".

وحذّر التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وقال حميدتي، في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الإستراتيجية في السودان: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وأضاف حميدتي: "نجدد التزام بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".السودان مطار الخرطوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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