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بحضور 200 مشارك .. وزير الرياضة يفتتح اللقاءات الشهرية للأولمبية السعوديّة

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بحضور 200 مشارك .. وزير الرياضة يفتتح اللقاءات الشهرية للأولمبية السعوديّة بحضور 200 مشارك .. وزير الرياضة يفتتح اللقاءات الشهرية للأولمبية السعوديّة
اللقاء حمل عنوان "دور الحوكمة في المنظمات الرياضية "

بحضور 200 مشارك .. وزير الرياضة يفتتح اللقاءات الشهرية للأولمبية السعوديّة

افتتح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، اليوم سلسلة اللقاءات الشهرية التي تنظمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين باللقاء الأول تحت عنوان "دور الحوكمة في المنظمات الرياضية"، بحضور أكثر من 200 مشارك من منسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وعدد من الجهات ذات العلاقة، ومشاركة المتحدثين الرئيسيين وهم: مدير إدارة العلاقات المؤسسية والحوكمة باللجنة الأولمبية الدولية، جيروم بوافيه، وأمين عام اللجنة الأولمبية الأوغندية الدكتور دونالد روكاري.
وشرح جيروم بوافيه عدة جوانب تتعلق بالشكل التنظيمي للاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية وارتباطها بالجهات المختلفة استنادًا إلى الميثاق الأولمبي وأفضل الممارسات المطروحة من قِبل الأولمبية الدولية، كما تحدث الدكتور دونالد روكاري للحضور عن خبرته الطويلة في العديد من القضايا التي عاصرها بصفته خبيرًا قانونيًا بالإضافة إلى انتمائه للجنة الأولمبية الأوغندية.
وكان اللقاء قد واكب مناسبة احتفال الأولمبية السعودية واللجان الأولمبية حول العالم باليوم الأولمبي وهو الذي يحتفل به جميع منسوبي الحركة الرياضية بتأسيس الأولمبية الدولية على يد البارون الفرنسي بيير دي كوبرتان يوم 23 يونيو عام 1894م من خلال ممارسة الرياضة وإبراز أهمية القيم التي تغرسها في جميع شرائح المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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