أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

Print
خلال جولة لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وفي التفاصيل، استهدفت الجولة الأمنية منطقة البلد والمنطقة التاريخية وسوق اليمنه ومواقف النقل الجماعي، حيث حرر رجال الأمن مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي .

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

الجهات الأمنية تضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 4 أحياء بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

شبكة عيون الإخبارية