"كورونا" يصيب 157 جزائريًا جديدًا ..ويودي بحياة 9

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حالات المرضى ارتفعت إلى 12.077

سجلت الجزائر 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الثلاثاء).

وبيّن "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد-19"، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 12077 حالة، و هو ما يمثل نسبة 5ر27 حالة لكل 100 ألف نسمة.



وأضاف أن إجمالي الوفيات بلغ 861، في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 8674 حالة.

وأشار إلى أن الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.