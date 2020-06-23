أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في بيان صحفي.. الفيصلي ينفي تعرض خالد الغامدي للسقوط

Print
في بيان صحفي.. الفيصلي ينفي تعرض خالد الغامدي للسقوط في بيان صحفي.. الفيصلي ينفي تعرض خالد الغامدي للسقوط
النادي قال إن اللاعب سيخضع للكشف

في بيان صحفي.. الفيصلي ينفي تعرض خالد الغامدي للسقوط

نفى نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، تعرض خالد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لحادثة سقوط، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح خامس ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان في بيان صحفي بثه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: يؤكد المركز الإعلامي أن الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم "خالد الغامدي" لحادثة سقوط غير صحيحة، وأن اللاعب يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، وسينهي جميع الفحوصات الطبية مع زملائه اللاعبين استعدادًا لاستئناف التدريبات في مقر النادي بمدينة حرمة.

وتابع البيان: "جاء ذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج، اطمأن من خلاله على اللاعب، مؤكداً أن تناقل مثل هذه الأخبار قبل التريث، والتأكد من صحتها يعد أمراً في غاية السوء، لاسيما أن مواقع التواصل الاجتماعي في متناول الجميع، وهذا ما يثير الخوف والهلع بين أقارب وزملاء اللاعب، متمنياً للاعب مزيداً من العطاء في الملاعب وخدمة المملكة العربية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرياضة هي الاستثمار الحقيقي للصحة.. تمارين بسيطة من الحكيم ف بيتك للمرأة للوقاية من أمراض القلب

الرياضة هي الاستثمار الحقيقي للصحة.. تمارين بسيطة من الحكيم ف بيتك للمرأة للوقاية من أمراض القلب

هل ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يهددك بمخاطر صحية؟

هل ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة يهددك بمخاطر صحية؟

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

شبكة عيون الإخبارية