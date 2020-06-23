أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

Print
يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ

العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة، تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وتم تسليمها لجهة الاختصاص بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وأمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.


وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.

العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية