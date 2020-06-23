العثور على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة بمكة

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يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة، تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وتم تسليمها لجهة الاختصاص بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وأمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.

