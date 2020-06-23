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"موارد الرياض" تنظِّم الحملة الثانية من حملات التعقيم والتطهير

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ضمن حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

نفَّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية، صباح اليوم الحملة الثانية من حملات التعقيم والتطهير التي أطلقها الفرع بالتزامن مع عودة موظفيه للعمل، التي اشتملت على تعقيم مرافق المبنى والإدارات والمكاتب والأجهزة والأسطح والساحات كافة، إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية والإرشادية، وتوفير متطلبات الوقاية، مثل المعقمات والكمامات.

وتأتي تلك الحملات التي نُفذت للمشاركة في الحملة الوطنية "كلنا مسؤول" بالتعاون مع شركة "النظافة الفريدة"، وفريق "كلنا وطن"، ضمن حزمة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اعتمدها الفرع مؤخرًا التزامًا بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها الدولة داخل مقار العمل لمنع تفشي المستجد، والحد من انتشاره.

ومن تلك الإجراءات: تخصيص نقاط فحص درجة حرارة الموظفين والمراجعين قبل الدخول للمبنى، وتطبيق ضوابط الصحة والسلامة، إضافة إلى تثبيت اللافتات التوعوية والشاشات المرئية، وتوفير المعقمات داخل المكاتب، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات داخل إدارات ومرافق المبنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية