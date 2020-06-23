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"رئاسة الحرمين" تناقش الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج ١٤٤١هـ

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"رئاسة الحرمين" تناقش الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج ١٤٤١هـ "رئاسة الحرمين" تناقش الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج ١٤٤١هـ
"السديس" شدَّد على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية

عقد المجلس الاستشاري لرئاسة الحرمَين جلسته الدورية برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة هنأ "السديس" الحاضرين بمناسبة عودة الحياة لطبيعتها، وانتهاء الحظر، مشيدًا بجهود قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في هذه الجائحة، وبوعي وبدور المواطنين والمقيمين في الحد من انتشار الفيروس.

وشدَّد على ضرورة الاستمرار بممارسة الإجراءات الاحترازية في مقر العمل وحياتنا اليومية للحفاظ على صحتنا وصحة مَن حولنا.

وناقش المجلس استعداد الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ بعد قرار وزارة الحج والعمرة إقامة هذه الشعيرة الدينية العظيمة والعزيزة على نفوس المسلمين، وكيفية تعزيز الإجراءات الاحترازية وسُبل الوقاية للخروج من هذا الموسم بنجاح كبير كما تعودنا من بلادنا.

وفي نهاية الجلسة دعا "السديس" الله -عز وجل- أن يحمي بلادنا وقادتنا من كل سوء، وأن تعم الصحة والعافية، وينتهي هذا الوباء في العالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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