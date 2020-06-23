أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر

Print
"آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر "آسبن" مستعدة لإنتاج 10 ملايين قرص "ديكساميثاسون" خلال شهر
ثبتت فاعليته في تقليل وفيات "كورونا"

أعلن المدير التنفيذي لشركة آسبن لصناعة الأدوية ستيفن سعد، اليوم (الثلاثاء)، استعداد الشركة لطرح عشرة ملايين قرص من عقار "ديكساميثاسون" خلال شهر.

وذكر "سعد" أن شركة آسبن نظرت إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، كما تتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي، وفقاً لـ"رويترز".

وأظهرت نتائج التجارب أن "الديكساميثاسون" أسهم في تقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 بواقع الثلث مقارنة بعقار وهمي، وذلك حسبما ذكر علماء في جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي، واصفين الاكتشاف بأنه إنجاز كبير.

وتنتج الشركة، التي تعتبر أكبر مورد للأدوية في جنوب إفريقيا ولها حصة في سوق إفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبتها 22 في المئة، كلا من الحقن والأقراص من عقار "ديكساميثاسون" وهو الذي يستخدم بشكل رئيسي في علاج الأورام والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

شبكة عيون الإخبارية