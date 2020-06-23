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الصين تجري اختبارات سريرية على لقاح مضاد لـ"كورونا" في الإمارات

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الصين تجري اختبارات سريرية على لقاح مضاد لـ"كورونا" في الإمارات الصين تجري اختبارات سريرية على لقاح مضاد لـ"كورونا" في الإمارات
لم تفصح عن اسم المصل

الصين تجري اختبارات سريرية على لقاح مضاد لـ

أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم (الثلاثاء)، أنها حصلت على الموافقة لإجراء تجربة سريرية واسعة النطاق في المرحلة الثالثة من تجربة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

ولم توضح المجموعة اسم اللقاح الذي ستجري تجربته في الإمارات، وفقاً لـ"رويترز"

وتجري تجربة أكثر من 12 لقاحاً محتملاً في أنحاء العالم، ولم يكمل أي منها حتى الآن تجربة المرحلة الثالثة، لتحديد فاعلية اللقاح في الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 470 ألفاً في العالم.

وتشمل مثل تلك التجارب آلاف المشاركين وعادة ما تجرى في البلدان، التي ينتشر بها الفيروس، حتى يتسنى مراقبة اللقاح في بيئة حقيقية، غير أن الصين، التي نشأت فيها الجائحة العالمية، لم تسجل سوى أقل من عشر حالات إصابة جديدة يومياً في المتوسط خلال الشهر الماضي، ويتطلع الباحثون لديها الآن إلى الخارج.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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