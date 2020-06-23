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"بنتن": الحج لن يكون مفتوحًا للجميع.. وأولوية لرجال الميدان من العاملين بالقطاع الصحي ورجال الأمن

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"بنتن": الحج لن يكون مفتوحًا للجميع.. وأولوية لرجال الميدان من العاملين بالقطاع الصحي ورجال الأمن "بنتن": الحج لن يكون مفتوحًا للجميع.. وأولوية لرجال الميدان من العاملين بالقطاع الصحي ورجال الأمن
قال إن الجنسيات المختلفة سيتم تحديدها

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، أن الحج لن يكون مفتوحًا للجميع، مبينًا أنه سيتم تحديد الجنسيات والأعداد لمن تنطبق عليهم الشروط والإجراءات الصحية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك أولوية لرجال الميدان من العاملين بالقطاع الصحي، وكذلك رجال الأمن.

وقال "بنتن" لقناة "العربية": "الحج لن يكون مفتوحًا لأي شخص، والجنسيات المختلفة سيتم تحديدها، والأشخاص الذين سيؤدون فريضة الحج ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية التي حددتها وزارة الصحة من قبل البعثات الدبلوماسية والسفارات ومكاتب شؤون الحجاج لهذه البلدان".

وأضاف: "بالنسبة للسعوديين هناك فئات حدّدت ولهم أولوية: رجال الميدان من وزارة الصحة، ورجال الأمن العام أيضًا عملوا على التأكد من تطبيق جميع الاحترازات". وزير الحج والعمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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