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بدء تجارب سريرية على "لقاح أكسفورد" في البرازيل هذا الأسبوع

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بدء تجارب سريرية على "لقاح أكسفورد" في البرازيل هذا الأسبوع بدء تجارب سريرية على "لقاح أكسفورد" في البرازيل هذا الأسبوع
اعتماد 3 آلاف متطوع لإجراء الفحوص

بدء تجارب سريرية على

أفادت مؤسسة ليمان بأن التجارب السريرية على البشر لمصل لفيروس كورونا، الذي طورته جامعة أوكسفورد وترعاه المؤسسة؛ ستبدأ في البرازيل هذا الأسبوع.

وأضافت أن التجارب ستعتمد على ألفي عامل صحة متطوع في ساو باولو، وألف شخص في ريو دي جانيرو، وستجريها جامعة ساو باولو ومستشفى ريدي دور على التوالي؛ وفقاً لـ"رويترز".

ووافقت هيئة الرقابة على الصحة البرازيلية "أنفيزا" على التجارب السريرية على البشر للمصل المحتمل الذي طورته جامعة أوكسفورد وترعاه أسترا زنيكا في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) الحالي.

والبرازيل، التي ما زال المرض متفشيًا فيها، هي أول دولة غير بريطانيا تبدأ التجارب على المصل الذي طورته جامعة أوكسفورد.

ويتوقع الباحثون طرح المصل في نهاية العام.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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