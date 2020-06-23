أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

اولمرت يتحدث عن آثار الضم على الاردن

Print
اولمرت يتحدث عن آثار الضم على الاردن اولمرت يتحدث عن آثار الضم على الاردن

جي بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إن خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الأردن ما يمثل "ضررا كبيرا جدا" على إسرائيل.

وقال في مقابلة مع RT  إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أظهر من خلال رفضه إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم ثقته بالقيادة الإسرائيلية الحالية، وأكد "أعتقد أنني على حق".

وتابع أن خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة "أمر في غاية الخطورة على الأردن... لا يمكننا التصرف دون الأخذ بالحسبان التداعيات المحتملة لسياساتنا على الساحة الأردنية"، مبينا أن "ما تخطط له الإسرائيلية قد يؤدي إلى حالة عدم استقرار في الأردن.. سوف نشهد غياب الاستقرار في المملكة الأردنية ما قد يضر بالمصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

الحكومة النيجرية تشيد بقرار المملكة بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا

آخر النهار| إجراءات إحترازية مكثفة من الحكومة استعدادا ليوم السبت.. وفتح الطيران 1 يوليو

آخر النهار| إجراءات إحترازية مكثفة من الحكومة استعدادا ليوم السبت.. وفتح الطيران 1 يوليو

الحكومة تحدد شروط فتح الحضانات .. وتغطية خاصة بشأن امتحان الثانوية العامة

الحكومة تحدد شروط فتح الحضانات .. وتغطية خاصة بشأن امتحان الثانوية العامة

ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية