أخبار عاجلة

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا -
الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة -
شفاء وزير الإسكان المصري من كورونا -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الرياض: دراسة مقرات سكن العمالة أسهمت بإيجاد أعلى عدد غرف عزل

Print
أمير الرياض: دراسة مقرات سكن العمالة أسهمت بإيجاد أعلى عدد غرف عزل أمير الرياض: دراسة مقرات سكن العمالة أسهمت بإيجاد أعلى عدد غرف عزل
اطلع على تقارير لجانها ووجههم بالاستمرار في القيام بمهامه.

أمير الرياض: دراسة مقرات سكن العمالة أسهمت بإيجاد أعلى عدد غرف عزل

اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار بين العمالة الأجنبية، والمشكلة في جميع مناطق المملكة، وما تضمنته تلك الإحصائيات.

وأكدت التقارير أن اللجان الميدانية المشكلة لتصحيح وضع مقرات سكن العمالة في منطقة الرياض حصلت على أعلى إنتاجية من بين اللجان في المناطق الأخرى، وذلك من حيث عدد الزيارات لمقرات سكن العمالة؛ مما أسهم بإيجاد أعلى عدد غرف عزل داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وقدم أمير المنطقة جميع المشاركين في أعمال اللجان بالمنطقة على جهودهم، ووجه اللجان في منطقة الرياض بالاستمرار في القيام بمهامهم.أمير الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

شبكة عيون الإخبارية