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مقتل جندي سوداني وإصابة 4 في هجوم إثيوبي

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مقتل جندي سوداني وإصابة 4 في هجوم إثيوبي مقتل جندي سوداني وإصابة 4 في هجوم إثيوبي

مقتل جندي سوداني وإصابة 4 في هجوم إثيوبي

قُتل جندي بالجيش السوداني وأصيب 4 آخرون؛ اليوم (الثلاثاء) في هجوم إثيوبي مسلح جديد بمنطقة العلاو بمحلية الفشقة بولاية القضارف.

ونقلت صحيفة السوداني عن مصادر عسكرية، أن القوات الإثيوبية المسلحة بالراجمات والهاون هاجمت إحدى الدوريات العسكرية في منطقة العلاو بمحلية الفشقة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقاً لـ"سبوتنيك"، ذكر موقع "الراكوبة" أن الهجوم تحول هذه المرة من إقليم الأمهرا إلى إقليم التقراي بعد أن نفذت القوات الإثيوبية هجومًا عسكريًا أمس الأول استهدف معسكر الأنفال شرق سندس بمحلية القلابات الشرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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